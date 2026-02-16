Em novembro, a polícia apreendeu uma mochila com R$ 850 mil, em Hidrolândia (Divulgação / Giro/ Polícia Militar)\nEm tempos de métodos de pagamento online e mais rápidos, como o Pix, o transporte de grandes quantias de dinheiro em espécie chama a atenção, inclusive da polícia. Nos últimos quatro meses, Goiás registrou casos de apreensões de valores que levantam o questionamento: transportar cédulas de dinheiro é crime?\nSegundo autoridades e especialistas ouvidos pelo g1, a resposta é: depende da origem. De acordo com a Delegacia da Receita Federal em Goiânia e com o Banco Central, não há limite legal para portar dinheiro em espécie. Assim, na prática, pouco importa se uma pessoa está transportando mil reais ou R$ 1 milhão.\nOs recentes flagrantes de transporte de dinheiro em território goiano, sendo alguns com destino a outros estados, foram: