Em tempos de métodos de pagamento modernos, rápidos e mais seguros, como o pix, o transporte de grandes quantias de dinheiro em espécie chama a atenção não só de quem fica sabendo da atitude, mas também da polícia. Nos últimos quatro meses, Goiás registrou casos de apreensões de valores que levantam o questionamento: transportar cédulas de dinheiro é crime?\nSegundo autoridades e especialistas ouvidos pelo JORNAL, a resposta é: depende da origem. De acordo com a Delegacia da Receita Federal em Goiânia e com o Banco Central, não há limite legal para portar dinheiro em espécie. Assim, na prática, pouco importa se uma pessoa está transportando mil reais ou R$ 1 milhão.\nOs recentes flagrantes de transporte de dinheiro em território goiano, sendo alguns com destino a outros estados, foram:\nMochila com R$ 1 milhão dentro de carro: No dia 15 de outubro de 2025, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram o valor com um homem, em Goiânia. Como ele não soube explicar a origem do dinheiro, o suspeito poderia responder por lavagem de dinheiro, além de posse ilegal de arma de fogo, segundo a Polícia Militar. A investigação do caso ficou com a Polícia Federal.