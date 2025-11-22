Um bolão de aposta da Quina registrado em Palmas levou o prêmio de R$ 2.575.486,50. O sorteio aconteceu na sexta-feira (21). Com 50 participantes, o bolão acertou as 5 dezenas sorteadas e cada uma das cotas vai levar R$ 51.509,73.\nOs números são: 08 – 44 – 45 – 52 – 78.\nDe acordo com o site da Caixa, a aposta milionária foi feita em uma casa lotérica do Jardim Aureny III, região sul de Palmas. No mesmo estabelecimento, outra aposta feita em bolão acertou quatro dezenas e levou o total de R$ 224.119,50.\nWhindersson Nunes diz que agendou dentista no Tocantins e profissional desmarcou para namorar\nComo apostar\nPara apostar na Quina, é possível escolhe de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O valor para 5 números é de R$ 3 e quanto mais marcações, maiores chances de ganhar.\nConforme a Caixa, é possível ganhar premiações acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Também é possível apostar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou pela Teimosinha, em que o apostador concorre com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.