Decreto publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União declara de interesse social, para fins de desapropriação, os mais de 2.355 do território abrangido pelo Quilombo de Lajeado, município de Dianópolis, no extremo norte do Tocantins, numa região conhecida como Bico do Papagaio.\nO texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a proceder à desapropriação em prol da comunidade quilombola.\nIncêndios em padrões de energia deixam prejuízos em Marianópolis e Energisa começa a indenizar consumidores\nSuspeitos de esquema que causou rombo de R$ 56 milhões no ICMS do Estado são presos em MG e no TO\nChuva intensa transforma ruas e avenidas de Gurupi em rios e causa transtornos na cidade; vídeo\nA comunidade, basicamente cercada por fazendas, carecia de decretos de interesse social para a desapropriação de imóveis de domínio privado.