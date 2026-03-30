A campanha de vacinação contra a gripe no SUS (Sistema Único de Saúde)começou no sábado (28) e segue até 30 de maio.\nPodem se imunizar as pessoas que integram os grupos prioritários, considerados mais vulneráveis a desenvolver formas graves da doença: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde. Estados e municípios, contudo, têm autonomia para ampliar o público-alvo, como fez São Paulo, por exemplo.\nO crescimento dos casos de gripe reforça a importância da proteção —todas as unidades da federação registraram aumento nos casos de Srag (síndrome respiratória aguda grave) nas últimas seis semanas, segundo o boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (26). A alta das formas graves é impulsionada pelo crescimento das internações por influenza A.\nVeja a seguir tudo o que você precisa saber sobre a vacinação contra a gripe.