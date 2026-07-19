Médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa dele, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos. (Reprodução/TV Anhanguera)\nO médico Éderson da Silva, de 68 anos, e a esposa dele, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, morreram após a queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Palmas. O casal morava em Redenção, no Pará, e era proprietário do Hospital São Lucas, localizado no centro da cidade.\nO piloto da aeronave, Hamilton Lopes da Conceição, de 78 anos, sobreviveu ao acidente e foi levado para atendimento médico. Os nomes das vítimas foram confirmados à TV Anhanguera pela Polícia Militar.\nO avião em que o casal viajava caiu na manhã de sábado (18) em uma área de chácaras entre Palmas e Lajeado, nas proximidades do Aeródromo City Fly.\nA aeronave havia decolado com destino a Redenção, mas perdeu altitude logo após a decolagem e caiu em uma região de vegetação fechada. As causas do acidente ainda são investigadas.