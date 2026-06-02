A jovem Rafaela Carvalho Nunes morreu após ser baleada enquanto estava em uma motocicleta com o namorado(Arquivo pessoal/Rafaela Carvalho Nunes)\nA jovem Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, e o namorado, Pedro Victor, de 23, tiveram suas vidas atravessadas por um ataque a tiros registrado por câmeras de segurança em Dianópolis, no sudeste do Tocantins. Rafaela morreu após ser atingida pelos disparos, enquanto Pedro Victor sobreviveu e segue como uma das principais testemunhas do caso investigado pela polícia desde o último sábado (30).\nO Jornal do Tocantins segue apurando mais informações sobre o histórico das vítimas, as circunstâncias do ataque e o estado de saúde do sobrevivente. Novos detalhes sobre a investigação e sobre a trajetória dos dois jovens deverão ser divulgados à medida que forem confirmados pelas autoridades e familiares.