Rafela Nunes tinha 21 anose desejava cursar medicina veterinária (Reprodução/Instagram de Rafaela Nunes)\nCom apenas 21 anos, Rafaela Carvalho Nunes sonhava em cursar Medicina Veterinária e construir uma família ao lado do companheiro. Filha caçula e muito querida pelos familiares, a jovem teve seus planos interrompidos de forma trágica no último sábado (30). Em entrevista ao Jornal do Tocantins nesta terça-feira (3), a mãe dela, Rosilda Rodrigues Carvalho, compartilhou lembranças da filha e falou sobre os sonhos que ela desejava realizar.\nSegundo Rosilda, Rafaela morava com o namorado, Pedro Victor, de 23 anos, há cerca de três meses. Descrita como calma, carinhosa e muito ligada à família, ela mantinha forte presença no convívio familiar, participando de passeios e momentos com os pais, mesmo após começar a morar com o companheiro. A mãe reforçou ainda que a filha não consumia álcool, não usava drogas e era uma pessoa dedicada à família.