Locutor Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos (Reprodução/ Instagram de Alberlei Araújo da Silva)\nAlberlei Araújo da Silva, de 41 anos, morava em Sandolândia, no sul do Tocantins, e trabalhava como locutor de MMA e técnico agropecuário. Ele morreu após pular no Rio Javaés para tentar salvar a companheira e o enteado, Danilo Silva Ramos, de 3 anos, depois que a canoa em que a família estava sofreu uma colisão e virou. Alberlei e a criança morreram afogados. A mulher e o outro filho conseguiram se salvar.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com familiares de Alberlei Araújo, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.\nO acidente aconteceu na última sexta-feira (3). Além de Alberlei e Danilo, estavam na embarcação a mãe do menino e o irmão dele, que conseguiram sair da água com vida. Os corpos do locutor e da criança foram encontrados na tarde do último sábado (4).