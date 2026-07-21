Luciano Ferreira da Silva, de 28 anos, trabalhava como garçom na Praia do Porto Franco e morreu após ser baleado durante uma confusão (Reprodução/Instagram de Luciano Ferreira)\nA Câmara de Vereadores de Couto Magalhães retomou o expediente nesta terça-feira (21) após suspender as atividades em sinal de luto pela morte de Luciano Ferreira da Silva, de 28 anos, filho do vereador Lindomar Gomes da Silva (PT), conhecido como Preto das Máquinas. O Legislativo também publicou nota de pesar em solidariedade à família.\nGarçom na temporada da Praia do Porto Franco, Luciano era conhecido pelos moradores da cidade como um jovem tranquilo, respeitoso e querido. A morte dele, enquanto trabalhava no principal ponto turístico do município, provocou comoção entre familiares, amigos, autoridades e moradores, que passaram a cobrar justiça pelo caso.