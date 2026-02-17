Lorivan Alves de Souza, 41 anos, vítima de acidente na BR-010, em Porto Nacional (Reprodução/Instagram de Lorivan Alves de Souza)\nLorivan Alves de Souza tinha 41 anos e trajetória ligada ao transporte de cargas e relações sólidas com familiares e amigos em sua cidade. Homem com presença ativa nas redes sociais, conhecido como Louco Comédia, ele compartilhava momentos de viagens, culturas regionais e encontros com parentes no Instagram, onde muitos seguidores deixaram mensagens de carinho após a notícia do acidente.\nMorador de região próxima à rodovia federal, Lorivan integrava a rotina de caminhoneiros que percorrem trechos importantes do Tocantins, conectando produção local a centros urbanos. Pessoas próximas lembram o comprometimento dele com trabalho e o respeito que mantinha em estradas e paradas de descanso.