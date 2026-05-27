O estudante do Colégio Estadual Desembargador Virgílio de Melo Franco, Kauã Dias Pereira, de 16 anos, faleceu nesta terça-feira (26), após um acidente com um ônibus escolar envolvendo outros 15 crianças e adolescentes na TO-010, a cerca de 20 km do município de Paranã. O corpo de Kauã foi sepultado na tarde desta quarta-feira, às 16h.\nDe acordo com o Governo do Tocantins e a Secretaria de Estado da Educação do Tocantins (Seduc), o motorista relatou que um dos pneus do ônibus teria estourado, provocando o tombamento do veículo, que saiu da pista e parou às margens da rodovia. Os demais estudantes que estavam no transporte escolar foram encaminhados ao Hospital de Paranã.\nSegundo a Prefeitura de Paranã, cinco estudantes e o motorista permaneceram internados em observação durante a noite, mas foram liberados nesta quarta-feira após nova avaliação médica. Os demais receberam alta ainda na terça-feira (26), após atendimento hospitalar.