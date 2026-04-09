Guilherme Pedroza, de 31 anos, foi encontrado morto em uma fazenda, em Gurupi (Reprodução/Instagram de Guilherme Pedroza)\nGuilherme Pedroza, de 31 anos, morava em Gurupi, no sul do Tocantins, e era empresário, produtor rural e engenheiro civil. Ele foi encontrado morto em uma fazenda na zona rural do município na tarde desta terça-feira (7). A morte causou comoção na cidade, especialmente porque o jovem havia ficado noivo há cerca de duas semanas.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com familiares de Guilherme, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nDe acordo com apuração do g1 Tocantins, Guilherme foi encontrado caído por um gerente da propriedade rural onde estava. A mãe do empresário, que estava em Palmas, foi informada e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe chegou por volta das 15h, ao local, ele não apresentava mais sinais vitais.