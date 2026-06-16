João Deldi Pereira Pinto, conhecido como Deldi da Lotérica era pioneiro de Formoso do Araguaia (Izabel Maria Dentos/ Arquivo Pessoal)\nConsiderado um dos pioneiros de Formoso do Araguaia, o empresário João Deldi Pereira Pinto, conhecido como Deldi da Lotérica, morreu aos 69 anos após um acidente envolvendo dois carros na BR-010, em Palmas. O velório acontece na manhã desta terça-feira (16), no município onde construiu sua trajetória de vida e trabalho.\nVeja a reportagem do JA2 - Homem morre após acidente na TO-010, em Palmas\nComerciante e empresário, Deldi era uma figura conhecida em Formoso do Araguaia. Dono da Lotérica Paraíso da Sorte por mais de 10 anos, ele atuou por décadas no comércio local e ficou marcado pela contribuição ao desenvolvimento do município.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h, no km 459 da BR-010. Após a colisão um dos veículos capotou.