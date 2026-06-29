Ana Luísa Lemes Lopes, de 19 anos era estudante de fisioterapia (Lucas Felipe Lemes Lopes/ Arquivo Pessoal)\nCompanheira, alegre e sorridente são as palavras que Lucas Felipe Lemes Lopes usou para homenagear a irmã Ana Luísa Lemes Lopes, de 19 anos. A estudante de fisioterapia morreu após acidente entre um barco e uma moto aquática na praia de Araguanã, no Rio Araguaia.\nEla era uma menina muito companheira, disposta, ajudava todo mundo, gostava de criança, amava cachorro; ela tinha uma cachorrinha. Os melhores momentos da minha vida foram com ela. Uma menina muito alegre”, contou Lucas Felipe.\nO acidente aconteceu neste sábado (27). Ana Luísa estava em uma voadeira quando a embarcação foi atingida pela moto aquática, que estava em alta velocidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).