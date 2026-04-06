No dia 13 de setembro de 1987, os catadores Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves recolheram um aparelho de radioterapia abandonado nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), no Setor Central, em Goiânia. O Césio-137 é considerado o maior acidente radiológico do mundo.\nCom o objetivo de vender a peça para um ferro velho, eles removeram o lacre da cápsula, na qual estava a substância até então desconhecida. O acidente foi classificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear como nível cinco, em uma escala de um a sete.\n“Era final da tarde, com muito sol, e a peça era tão pesada que o carrinho entortou. Lembro: passamos pela porta do Estádio Olímpico, descemos abaixo da Avenida Oeste, entramos pela 55 e depois pela Rua 80 até chegar em casa, na Rua 57, onde ela foi aberta”. Roberto Santos Alves (Exposição Mãos de Césio-137).