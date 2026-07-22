Ronaldo Pereira da Rocha é oficial investigador na 94ª Delegacia de Polícia em Peixe (Reprodução/Facebook de Ronaldo)\nO policial civil investigado pela morte do garçom Luciano, de 24 anos, filho de um vereador de Couto Magalhães, atua como oficial investigador da Polícia Civil e está lotado na 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, no sul do Tocantins. A informação consta no Portal da Transparência do Estado e integra a apuração realizada pelo Jornal do Tocantins.\nA identidade do servidor não aparece nas notas oficiais divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Questionada novamente nesta quarta-feira (22), a pasta informou que não divulga dados pessoais de envolvidos em ocorrências policiais em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à Lei de Abuso de Autoridade.\nApesar disso, o nome Ronaldo Pereira da Rocha aparece em documentos e manifestações públicas relacionadas ao caso. O JTo mantém espaço aberto para manifestação do policial ou de sua defesa.