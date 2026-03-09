A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, é investigada um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de jogos de azar, que movimentou aproximadamente de R$ 217 milhões. Na última semana, o caso voltou a ganhar destaque após a Polícia Civil cumprir mandados de busca e apreensão contra a mãe da influenciadora.\nA nova fase da operação Fraus, realizada no dia 3 de março de 2026, busca identificar a ocultação de bens. A suspeita é de que bens adquiridos com dinheiro ilícito tenham sido registrados em nome de terceiros, entre eles a mãe da influenciadora, que supostamente teria lavado dinheiro para a filha.\nKarol Digital já responde a processo criminal por crimes relacionados ao esquema de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro no Tocantins. Ela se tornou alvo durante a Operação Fraus, iniciada em agosto de 2025.