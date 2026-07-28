Uma menina de oito anos que surpreendeu o delegado Henrique Berocan com um desenho de presente, perguntava quem ele era durante a prisão de seu tio, que foi solto após audiência de custódia.\nAo POPULAR, a defesa de Weder Gomes do Nascimento confirmou que ele foi solto durante a audiência de custódia.\nO caso aconteceu no dia 21 de julho, em Aparecida de Goiânia. Em entrevista à repórter Kariny Bianca, o delegado Henrique Berocan contou que a equipe foi ao local para cumprir o mandado de prisão contra o tio da criança, que foi preso pelos crimes de perseguição, ameaça, importunação sexual e violência doméstica contra a ex.\nEla ficava me rodeando, tentando ler o que eu escrevia e perguntando quem eu era. Expliquei que sou delegado e que estava procurando algo de errado na casa e que o tio dela estava na delegacia", concluiu Berocan.