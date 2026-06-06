“Deus tem cuidado de mim em cada detalhe”, escreveu Jaqueline ao compartilhar reflexão sobre fé e esperança diante da luta contra a doença rara (Reprodução/Instagram de Jaqueline Moura Araújo)\nNatural de Pedro Afonso, na região nordeste do Tocantins, a história de Jaqueline de Moura Araújo, de 35 anos, é marcada por uma rotina que mudou completamente após o diagnóstico de uma doença rara. Criada em Santa Maria do Tocantins, onde passou a infância e grande parte da vida ao lado da família, ela levava uma vida considerada comum até os primeiros sinais da enfermidade começarem a surgir.\nAntes da doença eu tinha uma vida normal. Cuidava dos meus filhos, da minha casa e realizava minhas atividades sem limitações. Hoje minha rotina é marcada por consultas, exames, internações e cuidados constantes com a saúde. O que mais sinto falta é de respirar normalmente, falar sem dificuldades, sair sem preocupações e ter minha independência de volta’.