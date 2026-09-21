"Doce e cheia de vida", é assim que a estudante Maria Gabriela Moura Barbosa, de 17 anos, foi descrita pela Escola Estadual de Tempo Integral (EGTI) Denise Gomide Amui, onde estudava. A jovem morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio na BR-230, entre os municípios de Araguatins e São Bento do Tocantins, no norte do estado.\nVeja vídeo no JA2ª Edição: Moradora de Araguatins, adolescente de 17 anos morre em acidente na BR-230\nMaria Gabriela morava no assentamento Água Amarela, na zona rural de Araguatins, e era aluna da EGTI Denise Gomide Amui. A morte da adolescente causou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.\nEm nota de pesar a unidade escolar lamentou a morte da estudante. " Uma menina linda, alegre e cheia de vida, cuja partida tão brusca deixa um imenso vazio em nossos corações. Sua alegria e sua lembrança permanecerão entre nós".