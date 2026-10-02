Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência (Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar)\nO empresário Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, e o piloto Diego Arantes Rezende, de 38 anos, morreram após um avião cair na zona rural de Divinópolis do Tocantins, na região oeste do estado. A aeronave foi encontrada completamente destruída e de cabeça para baixo, em uma área de morro, próximo ao assentamento Mulher Cidadã.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Moradores relataram barulho no motor e asas se soltando em avião que caiu em Divinópolis\nO acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (30), a cerca de 130 quilômetros de Palmas. O bimotor havia decolado de Goiânia (GO) com destino a Parauapebas (PA) e fez uma parada técnica em Gurupi, no sul do Tocantins, para abastecimento antes de seguir viagem.