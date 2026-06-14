A queda de um avião de pequeno porte na região do Rio Preto, na zona rural de Rio Verde, deixou duas pessoas mortas, na noite de sábado (13), na GO-174. As vítimas foram identificadas como Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e Gabriel Zanchi, de 17, avô e neto. As informações foram compartilhadas pelo filho e tio das vítimas, Dirceu Zanchi Júnior.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) devem ir ao local para fazer um laudo e determinar qIuais foram as causas do acidente.\nAo g1, o Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local do acidente, encontrou a aeronave completamente destruída às margens de uma estrada vicinal dentro da propriedade rural Fazenda Escalada do Rio Preto, a cerca de 10 metros da via, em meio a um milharal.