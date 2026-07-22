O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) classificou como perda de controle em voo o tipo de ocorrência investigada após a queda de um avião que matou duas pessoas e deixou o piloto ferido, em Palmas. O acidente aconteceu no sábado (18), pouco depois da decolagem, e os trabalhos ainda estão em andamento.\nA aeronave, um modelo EMB-721C fabricado em 1977, decolou do aeródromo J. F. M. Demito, o Aeroclube Sítio Flyer, na zona rural de Palmas, com destino a Redenção (PA), em um voo privado. O avião levava o piloto e dois passageiros.\nO médico Éderson da Silva, de 68 anos, e a professora Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, morreram no acidente. O piloto Hamilton Lopes da Conceição, de 78 anos, ficou ferido e segue internado no Hospital Geral de Palmas (HGP).\nSegundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Hamilton é acompanhado por uma equipe multiprofissional e recebe assistência integral, conforme o estado de saúde e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).