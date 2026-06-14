Os corpos de Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e do seu neto, o estudante de agronomia Gabriel Zanchi Fernandes, de 17, foram arremessados a 20 metros após a aeronave em que estavam cair em meio a um milharal na zona rural de Rio Verde, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação informou que o avião foi encontrado totalmente destruído e os destroços ficaram espalhados por uma área de aproximadamente 2.500 m².\nEm nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que investiga a causa do acidente.\nO acidente ocorreu na noite de sábado (13). De acordo com os bombeiros, a aernovae foi localizda às margens de uma estrada vicinal dentro da propriedade rural Fazenda Escalada do Rio Preto, a cerca de 10 metros da GO-174.\nAs mortes foram confirmadas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe da Polícia Técnico-Científica também foi acionada para realizar os trabalhos técnicos.