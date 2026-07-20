Comunidades de quebradeiras de coco babaçu de Praia Norte e Sítio Novo do Tocantins, no extremo norte do estado, participaram da construção de um glossário nacional sobre racismo ambiental lançado pela organização ActionAid Brasil. A publicação inédita reúne relatos, definições e ilustrações produzidos por 350 crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 17 anos, que vivem em territórios afetados por problemas como falta de saneamento básico, calor extremo, alagamentos e outras situações de injustiça socioambiental.\nO material, intitulado "Pequenos Grandes Saberes: Um glossário climático pelo olhar de crianças e adolescentes", surgiu a partir de oficinas de educação não formal realizadas ao longo de três anos em sete territórios distribuídos por seis estados brasileiros. Além do Tocantins, o projeto envolveu participantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia.