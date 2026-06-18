O empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, tornou-se réu pelo assassinato do vigia Dhemis Augusto Santos, ocorrido em um shopping de Palmas. A denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) foi aceita pela Justiça e classifica o caso como homicídio com quatro qualificadoras, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.\nO crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, quando Dhemis morreu a tiros enquanto trabalhava em um shopping na região sul da capital, após alertar Waldecir de que seu carro de luxo estava estacionado de forma irregular. Na época, as câmeras de segurança do local registraram o momento em que o investigado sacou uma arma e atirou na barriga do vigia.\nQuatro qualificadoras\nSegundo o MPTO, o crime apresenta circunstâncias que agravam a pena do acusado. São elas: