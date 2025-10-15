-Resgate de vítimas no lago de Palmas (1.3324294)\nQuatro pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após duas embarcações naufragarem, em acidentes diferentes, no Lago de Palmas. Um homem que estava em um dos barcos continua desaparecido, e as buscas seguem nesta quarta-feira (15).\nO primeiro acidente aconteceu por volta das 19h de terça-feira (14), quando um barco com duas pessoas naufragou. O momento em que uma das vítimas é resgatada foi registrado em vídeo. Nas imagens, um homem aparece segurando em uma árvore seca no meio do lago (Veja vídeo acima).\nApós realizarem o transporte das vítimas até a margem do lago, os militares receberam um novo chamado informando sobre outro naufrágio na mesma região. O barco levava três pessoas.\nServiços da Prefeitura de Palmas podem ser solicitados pelo WhatsApp; veja número