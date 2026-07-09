Um acidente na BR-226 deixou quatro mulheres mortas na última quinta-feira (9), próximo ao município de Grajaú (MA). As vítimas eram amigas, moradoras de Araguaína, no norte do Tocantins, e viajavam a passeio para o estado vizinho quando o carro em que estavam caiu em um lago.\nDe acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como: Helena Ferreira de Freitas e Núbia Alves Brito. Conforme apurações do JTo, as outras duas vítimas foram identificadas como: Fátima Boaventura e Marinalva Alves da Silva.\nA principal suspeita da corporação é de que a motorista tenha tentado realizar uma ultrapassagem, perdendo o controle do veículo, que acabou saindo da pista e submergindo no lago.\nO que pode provocar um acidente entre embarcações? Marinha explica as principais causas\nEx-secretário investigado por matar empresário em posto de combustíveis se entrega à polícia em Gurupi