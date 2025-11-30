Acidente foi neste sábado na BR-153 (Instagram Formoso Alerta/Divulgação)\nO último fim de semana de novembro, no Tocantins, foi marcado por uma onda de violência no trânsito, resultando em quatro mortes e pelo menos quatro feridos em acidentes graves envolvendo motocicletas em rodovias e perímetro urbano de cidades.\nOs acidentes ocorreram em Araguatins, Itaguatins e na BR-153, próximo a Cariri do Tocantins, entre o sábado (29) e a tarde deste domingo (30). A combinação de imprudência, incluindo relatos de tráfego na contramão e manobras arriscadas, está entre as causas preliminares.\nAcidente entre carro e duas motos na BR-153\nO acidente mais letal ocorreu no sábado (29), no trecho da BR-153 próximo a Cariri do Tocantins, na região sul do estado. A colisão, registrada no km 694 da rodovia, envolveu duas motocicletas e um carro, resultando na morte de dois motociclistas.