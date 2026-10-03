Quatro jornalistas sofreram ataques durante o exercício da profissão em um intervalo de uma semana no Tocantins, segundo o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado (Sindjor-TO). Os casos levaram a entidade a manifestar apoio e solidariedade à categoria em nota oficial.\nSegundo o sindicato, os trabalhadores enfrentam ameaças, insultos, constrangimentos e tentativas de intimidação no exercício da profissão, cenário agravado pelo ambiente de polarização durante o período eleitoral.\nCiclista de 32 anos morre em acidente com carro na BR-153, em Gurupi\nAssessor do MPTO é alvo de medida protetiva após ex denunciar enforcamento em Palmas\nSuspeitos usavam adesivos falsos para aplicar golpes em clientes da Caixa em Gurupi, diz PF\nNo documento, a diretoria da entidade destaca que hostilidades contra a imprensa atingem diretamente o direito da população à informação e conclama a sociedade a repudiar qualquer ato de violência ou perseguição contra comunicadores.