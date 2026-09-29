Um homem identificado como Adejulio Pereira da Silva, de 52 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa no setor Aureny I, na região sul de Palmas, na madrugada desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar (PM), quatro homens encapuzados teriam invadido o imóvel e efetuado diversos disparos contra a vítima.\nA PM foi acionada por volta de 1h10 para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram Adejulio caído dentro da residência, com ferimentos aparentemente provocados por tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas vai investigar para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a autoria e apurar a motivação do homicídio.