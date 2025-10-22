Quatro em cada dez tocantinenses vivem, em média, com apenas um salário mínimo no Tocantins, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Palmas, a dona de casa Roseane da Silva sustenta dez filhos com o Bolsa Família e o trabalho como catadora de recicláveis.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Quatro em cada dez tocantinenses vivem com um salário mínimo e enfrentam desafios diários\nSem renda para itens básicos, Roseane tenta fazer o que pode para economizar e orientar os filhos. Ela se emociona ao lembrar que não tem condições de comprar brinquedos para as crianças.\nDia das Crianças, nossa... tenho vontade de comprar um brinquedo para o meu filho, mas eu não tenho dinheiro. É difícil, muito difícil mesmo. Você não pode deixar nada, jogar fora, tem que regar isso. Olha, meus filhos, as coisas são muito difíceis, as coisas não são fáceis. Vamos caçar meios de economizar. Um pouquinho ali, um pouquinho acolá. A mamãe vai cozinhar ali na lenha, por quê? Para economizar o gás, para durar mais", contou em entrevista à TV Anhanguera.