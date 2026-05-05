Sala de espera de unidade de saúde em Palmas (Prefeitura de Palmas/Divulgação)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) emitiu uma recomendação à Prefeitura de Palmas para que quase 400 pessoas aprovadas no concurso da Saúde em 2024 sejam nomeadas e tomem posse dos cargos previstos.\nA recomendação ocorre após a Justiça suspender a terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul de Palmas, no dia 22 de abril. O contrato previa que o instituto contratado, além de ser responsável pela gestão das unidades, também seria responsável pela contratação da equipe.\nO JTo solicitou posicionamento do município sobre a recomendação, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEntenda a recomendação\nA medida considera a existência de vagas ainda não preenchidas e a proximidade do encerramento do prazo de validade do certame.