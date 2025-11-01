Dois homens foram presos ao serem flagrados com quase 350 kg de pescado ilegal, da espécie pirarucu, e uma arma de fogo em Lagoa da Confusão, no sudoeste do estado. O flagrante aconteceu na Reserva Indígena Krahô e Kanela, durante ação da Operação Piracema 2025/2026, que começou neste sábado (1º).\nDe acordo com a Polícia Militar, o Batalhão da PM Ambiental localizou os suspeitos por volta da 1h, após troca de informações com a 4ª Companhia Independente da PM (4ª CIPM). Equipes foram até o ponto informado e viram um veículo branco com caixas de isopor.\nDentro havia diversas mantas de pirarucu. Ao entrarem na mata, viram um homem que estava de moto, com mais pescados. Ao ser abordado, os policiais encontraram com ele um revólver calibre .38 e munições. Ele e outro homem, encontrado nas proximidades foram presos.