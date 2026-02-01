Quase 15 mil inscritos estão aptos a participarem do processo seletivo para unidades habitacionais dos Residenciais Parque dos Ipês I, II e III, na região sul de Palmas. Serão ofertados 496 apartamentos por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).\nDe acordo com a Prefeitura de Palmas, ao todo, 14.905 pessoas com dados atualizados nos últimos dois anos poderão seguir nas próximas etapas do processo seletivo, segundo portaria publicada em suplemento do Diário Oficial do Município na quinta-feira (29).\nClique aqui e confira a lista e a portaria a partir da página 48.\nOs empreedimentos estão localizados no setor Santa Fé, região sul da capital. A classificação segue critérios legais para garantir que 50% das unidades sejam para famílias beneficiárias do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou com pessoas com microcefalia na composição familiar; 3% parapessoas com deficiência; 3% para idosos; e 3% para moradores ou pessoas em situação de rua. O percentual remanescente deve ser destinado ao grupo geral.