O ano de 2026 está se destacando pela quantidade de feriados que caem em dias úteis, proporcionando as famosas folgas prolongadas. Um exemplo recente foi o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, que ofereceu uma pausa de quatro dias para a maioria dos trabalhadores. Agora, os tocantinenses já podem começar a planejar o próximo feriado: o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, que cairá em uma sexta-feira.\nConfira abaixo a lista dos próximos feriados e pontos facultativos de 2026.\nBBB 26: Morre Gerardo, pai de Ana Paula Renault\nQuando tudo se encaixa: a realidade de quem descobre transtornos na fase adulta\nPrincipais Feriados Nacionais de 2026:\n1º de Maio: Dia do Trabalho (sexta-feira);\n4 de Junho: Corpus Christi (quinta-feira - ponto facultativo);\n7 de Setembro: Independência do Brasil (segunda-feira);