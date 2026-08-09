O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou uma lista com os nomes de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH, mesmo sendo penalidades passageiras, são dois processos administrativos distintos que podem causar confusão entre os motoristas.\nA suspensão do direito de dirigir é aplicada pelo Detran considerando a quantidade de infrações gravíssimas que ultrapassam o limite de pontos permitidos na CNH no período referente ao ano anterior, pelo motorista habilitado no país.\nJá a cassação da CNH pode ocorrer como consequência da suspensão, quando o condutor é pego dirigindo com a carteira de motorista suspensa, por exemplo, e precisa refazer todo o trâmite para adquirir uma nova habilitação.