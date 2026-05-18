Foi deflagrada, nesta segunda-feira (18), uma operação da Polícia Civil com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de furtar gado em propriedades rurais da região sul do estado. A ação foi realizada pela 91ª Delegacia de Polícia Civil de Araguaçu.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de participar do esquema criminoso. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e fazendas nos municípios de Alvorada e Talismã.\nO nome do investigado não foi divulgado. Por esse motivo, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa dele.\nA operação apura uma série de furtos de gado registrados na região de Araguaçu. Até o momento, as investigações apontam que pelo menos 30 cabeças de gado tenham sido furtadas pelo grupo criminoso. Outros dois suspeitos já haviam sido presos em flagrante em fases anteriores da investigação.