Um grupo criminoso especializado em golpes pela internet foi condenado a penas que, somadas, ultrapassam 80 anos de reclusão no Tocantins. A decisão é da Justiça Estadual, proferida pela 3ª Vara Criminal de Palmas, e atende à denúncia apresentada pelo Ministério Público do Tocantins (MP TO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Ao todo, nove integrantes foram condenados pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. As atividades da organização ocorreram entre meados de 2017 e fevereiro de 2018.\nSegundo o Ministério Público, o grupo atuava de forma estruturada e utilizava recursos tecnológicos para aplicar fraudes em consumidores de diversas regiões do país.\nSites falsos e ofertas atrativas\nDe acordo com a denúncia do MP, os criminosos operavam um esquema sofisticado de “phishing”, criando páginas falsas idênticas às de grandes varejistas, como Casas Bahia, Magazine Luiza e Ponto Frio. Nessas plataformas fraudulentas, produtos eram anunciados com preços muito abaixo do mercado para atrair vítimas.