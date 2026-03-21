A Justiça condenou nove pessoas por envolvimento em um esquema de clonagem de cartões e sites falsos. Segundo a decisão, os réus se hospedavam em um hotel para fraudar compras de produtos e serviços oferecidos pela internet, em Palmas. As penas variam de 5 a 17 anos de prisão.\nConforme o processo, a Operação “Crédito Fácil”, da Polícia Federal, foi responsável pelas investigações, apontou que na época em que os réus utilizavam um hotel na capital como o “escritório do crime”. De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o grupo se hospedou pelo menos 18 vezes, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018.\nOs nomes dos réus com idades entre 28 e 37 anos e dos sites falsos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nA sentença informou também que o líder do grupo é um homem de 34 anos que foi alvo da “Operação Phishing”, da Polícia Civil do Estado do Tocantins, em Itaguatins, no extremo norte do Tocantins. Na época, o celular dele foi apreendido e os policiais encontraram mais de 1.000 e-mails com dados de vítimas, como cartões, CPF e endereços, além da base de criação dos sites falsos.