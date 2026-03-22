À esquerda, o psicólogo Ricardo Caiado. À direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro (Arquivo pessoal/Ricardo Caiado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)\nO psicólogo e neurocientista Ricardo Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado (PSD), já atendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília (DF) em dois períodos diferentes. O POPULAR entrevistou de forma exclusiva o profissional para entender melhor o contexto dos atendimentos e os procedimentos aplicados. As técnicas foram não invasivas e tiveram os objetivos de reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono e fortalecer o desempenho cognitivo do paciente, entre outros.\nOs atendimentos ocorreram em duas unidades: na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star e no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). Segundo Caiado, o quadro apresentado por Bolsonaro na época era de desregulação do sistema nervoso autônomo, relacionado à frequência cardíaca, digestão, respiração e temperatura corporal. Além disso, o ex-presidente estava com redução do tônus parassimpático, o que prejudicava os processos de recuperação e regeneração do organismo.