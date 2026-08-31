A psicóloga de Goiânia que comoveu a web com um vídeo mostrando a reação do marido ao descobrir gravidez após 15 anos de tentativas contou ao g1 que o casal teve 19 perdas antes do nascimento da pequena Ana Vitória. Núbia Bernaldo hoje usa a experiência pessoal para também dar suporte a outras mulheres que passam por situação semelhante.\nQuando veio o resultado positivo, eu fiquei em choque. Depois de tantas perdas, aquele número, aquele beta elevadíssimo parecia impossível", relatou Núbia, em outro vídeo publicado em seu perfil do Instagram.\nA trajetória do casal começou em 2010 e foi até 2025, quando, em outubro, nasceu a tão sonhada filha. Segundo Núbia, nos primeiros cinco anos o casal tentou engravidar de forma natural, mas sem sucesso. A partir de 2015, começaram a tentar inseminações artificiais, por fertilização in vitro (conhecida como FIV).