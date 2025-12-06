As provas do vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins( serão aplicadas para mais de 7 mil candidatos neste domingo (7). Os aprovados vão cursar o primeiro semestre de 2026. É preciso estar atento às exigências do edital para não correr risco de desclassificação antes e durante a aplicação das provas.\nAs provas vão ocorrer nas cidades de Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Além disso, os candidatos do curso de medicina também vão realizar as provas no munícipio de Araguaína, região norte do estado.\nAcesse aqui os locais de provas.\nOs portões dos locais de provas estão previstos para fecharam às 8h, e os cadernos começam a ser entregues a partir das 8h15. Ao todo, a duração das provas será de cinco horas e elas serão realizadas até às 13h15;\nOs candidatos devem chegar com uma hora de antecedência, para que não percam o horário de fechamento dos portões.