A prova do concurso para delegado substituto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em que o advogado Matheus Menezes, de 25 anos, foi desclassificado não previa uma ‘adaptação individual’, segundo uma nota divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela avaliação dos Exames Biofísicos. No comunicado, a fundação informa que a informação está presente no item 1.19 do edital (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nO advogado, que possui nanismo, denunciou ter sofrido discriminação durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso. Matheus, que foi aprovado nas etapas anteriores do processo seletivo, também revelou que os avaliadores da banca ‘ignoraram o laudo médico de adaptação’ apresentado para a realização da prova.\nEra a coisa mais simples que a banca poderia fazer. Reduzir essa distância para uma distância compatível com a minha altura, no teste de 50 metros poderia aumentar o tempo de correr, mas ainda assim eu consegui, e também não deixaram eu fazer a corrida de 12 minutos, que era o último teste. Como eu fui eliminado no salto, eles não deixaram eu fazer a corrida de 12 minutos", relatou o advogado em entrevista à TV Anhanguera.