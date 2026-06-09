O Ministério Público de Santa Catarina denunciou nesta segunda-feira (8) Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos e que se passou por uma criança de 12 anos em Joinville (SC), sob acusação de estelionato e falsa identidade.\nSegundo a denúncia apresentada pela Promotoria, Amanda representa um risco social pela possibilidade de voltar a aplicar golpes se passando por criança.\nEla permanece detida desde o dia 2 de junho, com a prisão em flagrante convertida para preventiva. Mesmo com a denúncia, o processo está temporariamente suspenso até a realização de exames de sanidade mental, marcados para o dia 26 de junho, após a Justiça acolher a um pedido do advogado Rafael Luiz Siewert. Ele disse em nota que recebeu a denúncia com "serenidade".\nAté que o laudo pericial seja concluído e juntado aos autos, o processo permanecerá suspenso, aguardando o resultado da perícia", afirmou Siewert.