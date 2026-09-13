O promotor de Justiça Ivan Lucas Souza desabafou durante a audiência de custódia do homem suspeito de estuprar e matar a auxiliar de supermercado Maria Regina Costa, de 61 anos, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, ao descobrir que ele já havia sido preso e condenado pelo assassinato de outra mulher no Pará.\nComo o caso corre em segredo de Justiça, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do acusado para posicionamento.\nGilberto Pessoa Limeira foi condenado em 2024 a mais de 14 anos de prisão pela morte de Lucimar Feitosa de Souza, assassinada em 2021, em São Félix do Xingu (PA). Segundo a sentença, o crime envolveu golpes de faca e o corpo da vítima foi jogado em um bueiro.\nDefesa de Flávio fez 4 pedidos seguidos para caso 'Dark Horse' ficar com Mendonça em vez de Dino\nDocumentos indicam que Vorcaro sabia da prisão e se preparou para fugir