Pista no entorno do Parque tem cerca de 6km de extensão (Regiane Rocha/Prefeitura de Palmas)\nA construção do circuito de ciclovia e pista de caminhada no entorno do Parque Cesamar, em Palmas, entrou em uma nova fase de incerteza. Embora a prefeitura tenha divulgado, nesta quinta-feira (26), que a obra atingiu 83,52% de execução e tenha previsão de entrega para abril, os números revelam um cenário de atrasos sucessivos e encarecimento do projeto.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento da Prefeitura de Palmas sobre o atraso e o aditivo da obra, mas, até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.\nEste não é o primeiro novo prazo anunciado. Originalmente, quando o processo de licitação começou em 2022, a previsão era de que o circuito de 6 km fosse entregue em 12 meses. O investimento inicial, que era de pouco mais de R$ 5 milhões, já saltou para R$ 6,3 milhões, um aditivo de mais de R$ 1,3 milhão.