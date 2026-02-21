-Promessa de asfalto (1.3376839)\nA pavimentação da TO-134 permanece apenas nas promessas para moradores entre Axixá do Tocantins e o povoado de Jatobal, no município de Praia Norte, na região do Bico do Papagaio. A última notícia divulgada pelo governo estadual sobre o trecho de 27 quilômetros, é que havia recebido autorização para estudos técnicos em junho de 2021. Na época, o Governo do Tocantins anunciou investimento de R$ 32 milhões para a obra. O asfalto não chegou às comunidades rurais da região.\nA enfermeira Daiane Felipe de Brito, 26 anos, nasceu e cresceu no povoado Morada Nova, onde viveu por 24 anos. Hoje mora em Palmas, mas mantém familiares na comunidade e acompanha a situação da estrada. Segundo ela, a precariedade da via compromete o acesso à educação, à saúde e ao trabalho.\nQuando é na época da chuva, muita das vezes os alunos não conseguem estudar, o pessoal não consegue trabalhar, fica quase isolado lá porque a situação é muito precária”, relatou.