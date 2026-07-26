O edital para credenciar pessoas que irão apadrinhar crianças e adolescentes no Serviço de Acolhimento Institucional de Palmas foi publicado no Diário Oficial nº 3.992. O Executivo busca selecionar e formar cadastro reserva de pessoas físicas e jurídicas que irão ajudar crianças e adolescentes.\nAs inscrições devem ser feitas por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura de Palmas. O edital tem vigência de 60 meses e as inscrições estarão abertas de forma ininterrupta até o dia 14 de setembro deste ano.\nCasal morto em queda de avião em Palmas é sepultado no Pará; veja o que já se sabe sobre o acidente\nPolicial civil é apontado como suspeito de matar filho de vereador durante confusão em praia de Couto Magalhães\nOs interessados poderão seguir três tipos de apadrinhamento. Veja quais são: